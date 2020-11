Afshin Ostovar fügte sagte am Sonntag: „460 Millionen Menschen auf der Welt leiden an Diabetes und 4.200.000 Menschen sterben jährlich an dieser Krankheit.“

Er betonte auch, im Iran seien die Menschen aufgrund von Änderungen des Lebensstils, Fettleibigkeit, Übergewicht und schlechter Ernährung mit einem Anstieg des Diabetes konfrontiert.