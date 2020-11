Iran steht in Zentral- und Südasien an zweiter Stelle

Nach Angaben des WEF und basierend auf dem Global Innovation Index 2020 ist Iran nach Indien und vor Kasachstan das zweitinnovativste Land in Zentral- und Südasien. Die Schweiz, Schweden, die USA, Großbritannien, die Niederlande, Dänemark, Finnland, Singapur, Deutschland und Südkorea belegen jeweils die Top Ten der innovativen Wirtschaft.

In dem Bericht wurden die verschiedenen Länder aus wissenschaftlicher Sicht des Weltwirtschaftsforums klassifiziert und analysiert, in dem der Iran in die Kategorie der zentral- und südasiatischen Länder aufgenommen wurde.