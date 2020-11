Neue Ära in den Kulturbeziehungen Iran–Italien

"Wir bilden eine neue Ära in den künstlerischen und kulturellen Beziehungen zwischen Iran und Italien", sagte Yaroslava Romanova, Erste Sekretärin und Kulturberaterin der italienischen Botschaft in Teheran während ihres Besuchs auf der 11. National Iranian Ceramics Exhibition im Niavaran Cultural Center.



"Wir versuchen, durch die Zusammenarbeit mit iranischen Kultur- und Kunstzentren wie dem Niavaran Cultural Center in Teheran eine neue Ära in den künstlerischen und kulturellen Beziehungen zwischen Iran und Italien in der Zeit nach dem Coronavirus einzuleiten", fügte sie hinzu.

Während dieses Besuchs unterstrich Ebad Reza Eslami Koulaei, künstlerischer Berater des stellvertretenden iranischen Kulturministers, unter Hinweis auf das starke Potenzial der Zusammenarbeit zwischen Iran und Italien, die Notwendigkeit einer verstärkten künstlerischen Interaktion insbesondere gemeinsame kulturelle und künstlerische Programme zwischen den beiden Ländern und zur Stärkung wirksamer Beziehungen zwischen Iran und europäischen Ländern.