WHO nimmt 5 iranische Impfstoffe gegen Covid-19 in die Kandidatenliste auf

Teheran (IRNA) - Der Sprecher der iranischen Food and Drug Administration gab am Freitag in einem Tweet bekannt, dass fünf der im Land entwickelten Coronavirus-Impfstoffe in die Liste der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aufgenommen wurden.

Zuvor sagte der stellvertretende iranische Gesundheitsminister für Forschung und Technologie Reza Malekzadeh, dass die Suche nach einem Impfstoff gegen das neue Coronavirus (COVID-19) im Gange sei.

Zuvor hatte der stellvertretende Gesundheitsminister auch hervorgehoben, dass die Islamische Republik kurz vor der Entdeckung und Herstellung eines Impfstoffs steht, und festgestellt: "Derzeit befinden wir uns bereits vor der Phase der klinischen Prüfung in der Phase der präklinischen Test".



Nach den neuesten Daten des iranischen Gesundheitsministeriums erreichte die Zahl der mit COVID-19 infizierten Menschen am 13. November 738.322 Menschen, 40.582 weitere Personen starben auch an den Folgen der Krankheit.