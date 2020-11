Fünf iranische COVID-19-Impfstoffe in die WHO-Liste aufgenommen

Zuvor sagte der stellvertretende iranische Gesundheitsminister für Forschung und Technologie Reza Malekzadeh, dass die Suche nach einem Impfstoff gegen das neue Coronavirus (COVID-19) im Gange sei.



„Wir befinden uns jetzt in der präklinischen Testphase. Die Phase klinischer Studien mit einem potenziellen Impfstoff gegen Coronavirus an Menschen hat noch nicht begonnen“, sagte er am Freitag in einem Interview mit IRNA.



Nach den neuesten Daten des iranischen Gesundheitsministeriums erreichte die Zahl der mit COVID-19 infizierten Menschen am 13. November 738.322 Menschen, 40.582 weitere Personen starben auch an den Folgen der Krankheit.