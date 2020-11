Einweihung von 1400 Gesundheitsprojekten des Iran im Jahr 2021

Namaki erklärte am Donnerstag bei der Eröffnungszeremonie nationaler Bildungs-, Gesundheits- und Behandlungsprojekte im Land, dass Hunderte von medizinischen Zentren, Gesundheitszentren und medizinischen Ausbildungszentren eröffnet werden, was für diese Regierung im Vergleich zur Zeit vor dem Sieg der Revolution und nach dem Sieg der Revolution ein historischer Rekord sein werde.

Drei Krankenhäuser in den Städten Qom, Mashhad und Kerman wurden heute (Donnerstag) per Videokonferenz in Anwesenheit des Präsidenten eingeweiht.

Insgesamt werden diese drei Projekte Arbeitsplätze für 1.180 Menschen schaffen.