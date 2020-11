„Neuer IAEA-Bericht beweist die fortgesetzte Zusammenarbeit Irans“

Kazem Gharibabadi, der ständige Vertreter Irans bei internationalen Organisationen mit Sitz in Wien, sagte Reportern am Mittwoch, dass der neue Bericht die fortgesetzte Überprüfung des Atomprogramms des Landes durch die IAEA zeige.



Dem Bericht zufolge hat Iran neben der Produktion und Speicherung von schwerem Wasser mehr als 2,2 Tonnen seines schweren Wassers exportiert und 1,3 Tonnen im Einklang mit seinen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten verbraucht.



Er sagte, der Bericht besagt, dass Iran seine Urananreicherungsaktivitäten an den Standorten Natanz und Fordow mit neuen Maschinen fortgesetzt und Uran bis zu einer Reinheit von 4,5% angereichert hat, was über der im Atomabkommen festgelegten Grenze von 3,67% liegt.

Laut Gharibabadi „hat der IAEO-Bericht angekündigt, dass die Menge der iranischen Uranreserven zum 2. November etwa 2.442,9 kg beträgt, was etwa 3.600 kg schwach angereichertem Uran entspricht“.