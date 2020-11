Eine Gruppe von Anwälten unterstützt den inhaftierten iranischen Diplomaten

Die Anwälte versammelten sich vor dem Büro der Vereinten Nationen in Teheran und gaben eine Erklärung zur Unterstützung des iranischen Diplomaten ab.

Bisher haben 1.842 Anwälte diese Erklärung unterzeichnet. Heute wurde die Erklärung von einer Reihe von Anwälten und Juristen symbolisch unterzeichnet.

Die Erklärung kritisierte nachdrücklich die diplomatische Aktion Deutschlands und Österreichs und forderte die Vereinten Nationen auf, Österreich und Deutschland zur Rechenschaft zu ziehen.

Assadollah Asadi, der dritte Berater der iranischen Botschaft in Österreich, wurde am 1. Juli 2018 in Deutschland festgenommen.