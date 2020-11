Wissenschaftsproduktion: Iran ist eines der führenden Länder der Welt

„In den letzten Jahren konnte das Land mit den Bemühungen der wissenschaftlichen Gemeinschaft sehr gute Kapazitäten auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Produktion einbringen. Laut den weltweit renommierten Zitierdatenbanken wie Scopus, ISI und anderen wissenschaftlichen Behörden weltweit sind wir heute eines der führenden Länder der Welt in Bezug auf die Wissenschaftsproduktion“, erklärte Esmail Ghaderifar in einem Gespräch mit IRNA am Dienstag.

Er fügte hinzu: „Nach denselben Berichten haben wir in einigen wissenschaftlichen Zweigen wie Nanotechnologie und Biotechnologie den vierten, neunten und vierzehnten Rang.“