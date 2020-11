Trump-Ära endet mit der Strategie, dem maximalen Druck zu widerstehen

„Wechsel im Präsidenten-Amt in USA bedeutet keine Änderung der Politik des Landes gegenüber dem iranischen Volk, aber Trumps Feindseligkeit gegenüber dem iranischen Volk war beispiellos und wurde von den Zionisten, Saudis und extremistischen Gruppen in den USA beeinflusst“, fügte er hinzu.



„Die US-Feindseligkeit mit Iran hat den Punkt erreicht, an dem sie einen Wirtschaftskrieg gegen das iranische Volk begonnen haben, und ihr Ziel war der Zusammenbruch der Islamischen Republik oder der Wirtschaft des Landes.“