Iranerin unter den besten Schachspielerinnen der Welt

Laut dem im November 2020 veröffentlichten Bericht mit Daten des Weltschachverbandes erhielt Khadem al-Sharia, die den Titel der besten Schachspielerin in Iran trägt, 2494 Punkte und wurde zusammen mit einer russischen Spielerin als 14. beste Schachspielerin der Welt ausgezeichnet.



Khadem al-Sharia, die bei der Schnell- und Blitzschach-Weltmeisterschaft 2018 die Silbermedaille gewann, erhielt Gold bei den Wettbewerben in Russland.



In der Männerkategorie hingegen belegte Parham Maghsoudlu, der beste iranische Schachspieler mit 2.676 Punkten, den 62. Platz unter den besten der Welt.