Zanganeh: Trumps Sanktionen wurzeln in Ressentiments gegen Iran

Bei der Eröffnungsfeier von 181 Erdgasprojekten in der Provinz Fars per Videokonferenz sagte Zangeneh, dass Trump in den letzten Tagen im Weißen Haus Sanktionen gegen Manager der iranischen Ölindustrie verhängt habe, die sie beschuldigten, den Terrorismus zu unterstützen, während der Iran das Opfer des Terrorismus sei.

Zangeneh erklärte, diese Sanktionen seien auf den Groll gegen den Iran zurückzuführen.

Er verwies auf die Gerüchte über Sanktionen gegen den Iran und fügte hinzu: „Es gibt keine Sanktionen mehr, aber diese Sanktionen haben keine Wirkung, wir haben keine Angst vor Sanktionen. Diese Sanktionen haben nur unsere Entschlossenheit gestärkt.“