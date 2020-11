„Nur gemeinsam können wir eine bessere Zukunft aufbauen“

Mohammad Javad Zarif schrieb auf seinem Twitter-Account am Montag: „Eine herzliche Nachricht an unsere Nachbarn: Trump ist in 70 Tagen gegangen. Aber wir werden für immer hier bleiben. Das Wetten auf Ausländer, um Sicherheit zu gewährleisten, ist niemals eine gute Wette.“

„Wir reichen unseren Nachbarn unsere Hand zum Dialog, um Differenzen zu lösen“, sagte er und betonte: „Nur gemeinsam werden wir eine bessere Zukunft für alle aufbauen.“

Zarif schrieb auch eine ähnliche Nachricht auf Arabisch auf Twitter.