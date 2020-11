„American Bull“ in USA als bester Film ausgezeichnet

Der Film gewann den Best Narrative Short-Preis bei der Veranstaltung, die am 5. November online begann und bis zum 15. November andauert.



Der Film erzählt die Geschichte eines kleinen Jungen, der der einzige amerikanische Bulle in der Gegend ist und ein sehr gutes Verhältnis dazu hat. Er verdient Geld, indem er den Stier zur Paarung an andere Stierbesitzer vermietet.