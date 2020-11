Araghchi: US-Präsidentschaftswahlen werden die iranische Politik nicht beeinflussen

„Die Ergebnisse der US-Präsidentschaftswahlen werden die prinzipielle Politik der Islamischen Republik Iran nicht beeinflussen“, betonte er.



„Die hegemoniale und aggressive Politik der Vereinigten Staaten wird sich mit einem Präsidentenwechsel in diesem Land nicht ändern, aber mit einem Wechsel der Personen [Machthabern] können neue Methoden und Ansätze die amerikanische Politik dominieren“, sagte er.



„Wenn neue Bedingungen entstehen, wird Iran natürlich geeignete Methoden und Entscheidungen in Übereinstimmung mit diesen Bedingungen treffen, um seine Interessen zu schützen und neuem Druck oder möglichen Bedrohungen entgegenzuwirken“, betonte er.



Der stellvertretende iranische Außenminister kommentierte die Möglichkeit einer Rückkehr der Vereinigten Staaten zum iranischen Atomabkommen und stellte fest, dass es zu früh sei, darüber zu sprechen. „Es gibt viele Fragen, aber zuerst müssen wir abwarten, und neue Politik in den USA anschauen.“