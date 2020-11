Kuba unterstützt das Recht Irans auf friedliche Nutzung der Kernenergie

Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif und der kubanische Staatspräsident Miguel Diaz-Canel führten am Samstag Gespräche. Das Treffen wurde per Videokonferenz abgehalten.



Während des Treffens dankte der iranische Außenminister Kuba für seine Unterstützung in der UN-Generalversammlung und lud den kubanischen Staatspräsidenten ein, die Islamische Republik Iran zu besuchen.



Die Toppolitiker betonten auch die guten politischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern und wiesen auf die bestehenden Möglichkeiten zur Ausweitung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Iran und Kuba hin.



Die Gesprächspartner drückten auch ihre Bereitschaft aus, bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus zusammenzuarbeiten.