„A man without a shadow“ aus Iran läuft auf zwei Festivals

In Spanien wird der 85-minütige Film heute in der Sondersektion des Asian Film Festival in Barcelona gezeigt.



Das Festival in der katalanischen Hauptstadt begann am 28. Oktober und endet am 8. November mit der Vorführung von 100 Filmen aus 25 Ländern Asiens und Ozeaniens, darunter Iran, Afghanistan, Usbekistan, Hongkong, Myanmar, Sri Lanka und Neuseeland.



In Kürze wird der iranische soziale Film auch auf Malaysia International Film Festival gezeigt, das vom 5. bis 10. Dezember in Kuala Lumpur stattfindet.