„The Badger“ in USA und Thailand ausgezeichnet

Molaeis neuer Film wurde an der 29. American Academy of Motion Picture Arts als bester fremdsprachiger Film ausgezeichnet.



Zudem wurde der Film letzte Woche beim 6. Internationalen Filmfestival von Thailand uraufgeführt und als bester Film des Wettbewerbs ausgezeichnet.



„The Badger“ erzählt die Geschichte einer Frau namens Sudeh Sharifzadegan, die in ihrem Privatleben vor einer schwierigen Herausforderung steht, während sie kurz vor ihrer zweiten Ehe steht.