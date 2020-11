Das Mighan-Feuchtgebiet beherbergt im Herbst viertausend Zugvögel

Reza Mirzaei sagte am Donnerstag in einem Gespräch mit IRNA: „Die Zahl dieser Zugvögel hat im Vergleich zum Vorjahreszeitraum abgenommen, und einer der Gründe ist die extreme Hitze und Vogelgrippe in Russland.“

„Das Mighan-Feuchtgebiet von Arak ist eines der besonderen Feuchtgebiete des Landes und das einzige Feuchtgebiet, das in dieser Jahreszeit Wasser hat und Vögel beherbergen kann“, betonte er.

Ihm zufolge ist dieses Feuchtgebiet einer der wichtigsten Lebensräume internationaler Vögel, in denen im Herbst jedes Jahr eine große Anzahl verschiedener Vogelarten leben.