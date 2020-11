Überstellung von 6 iranischen Gefangenen von Georgien nach Teheran

Dank der Bemühungen der Botschaft der Islamischen Republik Iran in Georgien endete die vierte Phase der Überstellung von Gefangenen heute mit der Ankunft dieser sechs Sträflinge, um den Rest ihrer Haftstrafen zu verbüßen.



Die Gefangenen werden nach Angaben der iranischen Justizbehörden und nach Ablauf einer Quarantänezeit in ihre Wohnprovinz gebracht.



Zuvor waren weitere 110 iranische Gefangene in drei Schritten in Iran überführt worden.