Der japanische Orden der Aufgehenden Sonne der Iranerin verliehen

Shohreh Golparian hat diese Medaille gewonnen, weil sie laut der Botschaft der Islamischen Republik Iran in Japan zur Förderung der Beziehungen zwischen Teheran und Tokio beigetragen hat.



Golparian arbeitete als Dolmetscherin bei der Islamic Republic of Iran Broadcasting und der NHK (Japan Broadcasting Corporation) und hatte verschiedene Positionen inne, unter anderem als Projektassistentin am Global Support Center der Tokyo University of the Arts.