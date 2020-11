Iran hofft auf gute Ergebnisse mit dem Coronavirus-Impfstoff

Teheran (IRNA) - Iran arbeite aus irgendwelchen Gründen heimlich an einem Coronavirus-Impfstoff, sagte der iranische Gesundheitsminister Said Namaki am Sonntag.

„Derzeit haben von den 12 aktiven Teams, die an dem Coronavirus-Impfstoff arbeiten, 3 bis 4 Teams bedeutende Fortschritte erzielt, und ich hoffe, dass wir diesbezüglich bald gute Nachrichten hören“, sagte er im iranischen Staatsfernsehen.