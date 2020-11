Teheran (IRNA) – Irans Dokumantarfilm „When Mahdi was Born“ von Amir Mahdi Karimi und Hojjat Bamorovat wird am internationalen Alter do Chão-Filmfestival in Brasilien teilnehmen.

Die zweite Ausgabe dieses Filmfestivals wird vom 9. bis 16. Dezember 2020 online abgehalten. Dieses Festival zeigt Filme mit Themen wie Kultur und Kunst, Umwelt und Behinderung. Dieser Film handelt von einem Jungen namens Mehdi, der in einer gehörlosen Familie geboren wurde und mit vielen Problemen konfrontiert ist.