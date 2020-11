„Kuba und Venezuela werden weitere Ziele für die Reise Zarifs nach Lateinamerika sein“, fügte er während seiner wöchentlichen Pressekonferenz hinzu, die am Montag in Teheran stattfand.

„Zarifs Reise nach Bolivien zeigt die Bereitschaft beider Länder, die bilateralen Beziehungen auf hohem Niveau wieder zu aktivieren“, sagte er.

Der Kandidat Luis Arce gewann in der ersten Runde der am 18. Oktober abgehaltenen Präsidentschaftswahlen in Bolivien mit großem Vorsprung.