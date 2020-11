Iranischer Professor mit COMSTECH 2019 Award ausgezeichnet

Laut einer Aussage der Amirkabir University besteht der Zweig, auf den sich Jaafari spezialisiert hat, aus dem komplexen Netzwerksektor, der bei der Modellierung von Biosystemen verwendet wird.



Der Preis wird alle 4 Jahre an die besten Wissenschaftler*innen aus den Mitgliedsländern der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) und in den Bereichen Mathematik, Physik, Biologie und Mathematik vergeben.



57 Länder aus 4 Kontinenten haben die OIC gebildet. Diese Organisation ist nach den Vereinten Nationen die größte zwischenstaatliche Institution der Welt.



COMSTECH mit Sitz in Pakistan als wissenschaftliches und technisches Komitee der OIC wird vom Präsidenten dieses Landes geleitet.