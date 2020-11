Dattelexporte aus Bushehr steigen um 30%

Das teilte der stellvertretende Direktor für Handelsangelegenheiten der Organisation für Industrie, Bergbau und Handel in der Provinz Bousherh, Abolqassem Mohammadzadeh.



Im Gespräch mit IRNA fügte er hinzu, dass Indien, Russland, die Vereinigten Arabischen Emirate, die Türkei, Malaysia und die Region Kurdistan in dieser Zeit die Hauptimporteure der schwarzen Perle von Bushehr waren.



Mit 6 Millionen Palmen produziert diese iranische Provinz jährlich rund 160.000 Tonnen Datteln.



Die Gemeinden Dashtestan, Tangestan und Kham sind die wichtigsten Dattel-Produktionszentren in der Provinz.