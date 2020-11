Iranische Filme auf internationalen Filmfestivals gezeigt

Irans Film „Metamorphosis in the Slaughterhouse” unter der Regie von Javad Daraei wird an der 15. Ausgabe des Cyprus International Film Festival teilnehmen.

Das Festival findet vom 15. bis 22. November 2020 in Zypern statt.

„Metamorphose im Schlachthaus“ erzählt die Geschichte einer Familie, die aus ihrem Dorf ziehen muss.

Auf dem Seattle Asian American Film Festival wird der 17-minütige iranische Kurzfilm „Haunt“ unter der Regie von Siamak Kashef-Azar gezeigt.

Der iranische Künstler Babak Karimi wird auch den Preis des 26. Medfilm Festival in Italien für seine Rolle im Kurzfilm „Careless crime“ von Shahram Makri gewinnen.

Iranischer Dokumentarfilm „Sailors do not go to the sea alone” erhielt beim Kenya International Sports Film Festival das Ehrendiplom für den besten Dokumentarfilm.