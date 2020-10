Nanotechnologie: Herstellung von schlagfesten Plastikflaschen in Iran

Laut einem am Samstag veröffentlichten Bericht des Sonderzentrums für die Entwicklung der Nanotechnologie haben Brüche und Risse in der Kunststoffflaschenindustrie sowohl für produzierende Unternehmen als auch für Verbraucher Probleme verursacht. Aus diesem Grund hat das Unternehmen ein notwendiges Nano-Additiv entwickelt, um diese Flaschen haltbarer zu machen.

„Durch das Hinzufügen dieses Nanomaterials zu den Flaschen wurde ihre Festigkeit auf ein akzeptables Maß erhöht, sodass beim Werfen aus einer Entfernung von einem Meter keine Brüche oder Risse in der Flasche entstehen. Nachdem das erwartete Ergebnis der Tests eingegangen war, wurde es in die Produktionslinie des Unternehmens aufgenommen. Pro Monat werden 900.000 Flaschen hergestellt“, heiße es in der Erklärung des Unternehmens.