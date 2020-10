Instagram hat Account des iranischen Revolutionsoberhaupts wiederhergestellt

Instagram hat am 28. Oktober den französischen Account des Führers der Islamischen Revolution, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, vorübergehend gesperrt, nachdem er seine Nachricht über die islamfeindliche Kampagne in Frankreich veröffentlicht hatte. Instagram hatte in der Vergangenheit zuvor die spanischen und russischen Instagram-Seiten von Ayatollah Khamenei blockiert.