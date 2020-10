5 iranische Kurzfilme auf dem Exground Filmfest in Deutschland

Seit Jahren fester Bestandteil von exground filmfest sind die Kurzfilme aus Iran. 2020 werden fünf Filme gezeigt. Die Filme „The World's Last House“ von Amir Gholami, „Meeting“ von Azadeh Mousavi, „Night Club 2018″ von Davood Rangkhaneh, „Fibula“ von Davood Rezaei und „The Elders“ von Regie und Produktion von Parisa Sedaei Azar und Ramin Farzaneh werden an diesem deutschen Festival teilnehmen.



Das Exground Filmfest in Wiesbaden gehört zu den wichtigsten deutschen Filmfestivals für internationale Independent-Produktionen.