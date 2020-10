Araghchi: Sicherheit der Grenzen ist unsere rote Linie

Am Rande seines heutigen Besuchs in Gebieten entlang der Grenze in den Landkreisen Khoda Afarin in der Provinz Öst-Aserbaidschan verwies Araghchi auf die Probleme, mit denen die Bewohner der Grenzregion nach den jüngsten militärischen Zusammenstößen zwischen der Republik Aserbaidschan und Armenien konfrontiert sind, und fügte hinzu: „Dieses Problem gibt uns Anlass zu großer Sorge und wir verfolgen die Angelegenheit politisch“.

Seit Beginn des Konflikts zwischen Aserbaidschan und Armenien haben mehrere Raketen iranisches Territorium getroffen.