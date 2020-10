„Malakout“, der beste Horrorfilm beim US-amerikanischen Festival

Unter der Regie von Farnoosh Abedi gewann Malakout die Auszeichnung im Bereich „Best Animated“ der Veranstaltung, die aufgrund der Coronavirus-Pandemie online stattfand.



Die Animation handelt von einem Klavierspieler, der versucht, seine Frau wieder zum Leben zu erwecken, aber der Deal weckt den Teufel in ihm.



Malakout hat an 121 internationalen Festivals teilgenommen und bisher 27 Auszeichnungen erhalten.



Das jährliche internationale Filmfestival fand vom Donnerstag, 22. Oktober, bis Samstag, 24. Oktober, in St. George, UT, statt.