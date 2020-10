Teheran (IRNA) – Der iranische Außenminister kündigte in einer Twitter-Nachricht an, dass er nur einen Account in diesem sozialen Netzwerk habe und die anderen Accounts gefälscht seien.

Er schrieb auf seinem offizielen Twitter-Account @JZarif am Sonntagabend auf Englisch: „Dies ist der einzige Twitter-Account, den ich benutze, und jede andere Person oder jeder andere Roboter, der meinen Namen oder mein Foto verwendet, ist verfälschung.“