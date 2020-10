Iran wird nicht am Wettrüsten in Westasien teilnehmen

„Saudi-Arabien gehört zu den fünf Ländern der Welt mit den höchsten Militärausgaben, und seine Hände sind mit dem Blut unschuldiger Jemeniten befleckt. Die massiven Militärausgaben Saudi-Arabiens in Westasien haben die Region in ein Munitionsdepot verwandelt, das zur Explosion bereit ist“, betonte die iranische Vertretung in der Europäischen Union.

Gemäß Anhang 5 des Atomabkommens und Anhang B der Resolution 2231 über das Ende des Waffenembargos gegen den Iran am Ende des fünften Jahres endete das Waffenembargo gegen den Iran am 18. Oktober.