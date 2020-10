Iran beabsichtigt nicht an einem Wettrüsten in der Region teilzunehmen

Mohammad Javad Zarif machte die Bemerkungen auf dem virtuellen UN-Treffen zur Sicherheit am Persischen Golf am Dienstag.



Ihm zufolge steht Iran zu einer Initiative, die den Höhepunkt verschiedener iranischer Vorschläge zur Sicherheit und Vertrauensbildung in der Region am Persischen Golf darstellt.

„Unsere Region war Schauplatz mehrerer Kriege, massiver militärischer Aufbauten im Ausland, des Albtraums von Extremismus und Terrorismus, der gefährlichen Anhäufung modernster Waffen sowie der Aggression und Machtprojektion verschiedener Akteure“, sagte er und fügte hinzu, die USA haben in 29 Militäreinrichtungen mit mehr als 300 Kampfflugzeugen fast 50.000 Soldaten in der Region am Persischen Golf stationiert.

„Von 2014 bis 2018 entfielen auf die Golfstaaten fast ein Viertel der weltweiten Waffenimporte, fast doppelt so viel wie in den letzten fünf Jahren. Es überrascht nicht, dass die Vereinigten Staaten die meisten dieser tödlichen Waffen verkauften. Waffenverkäufe in Höhe von Hunderten von Milliarden Dollar haben jedoch weder die Sicherheit der Außenmächte noch der Region verbessert“, fügte er hinzu.

Zarif betonte: „Iran beabsichtigt nicht, trotz des Endes der Beschränkungen des Sicherheitsrates ein Wettrüsten in der Region zu betreiben und einen Kaufrausch zu starten“.



Ihm zufolge „hängt Sicherheit von der Abhängigkeit von unseren eigenen Völkern und der Zusammenarbeit mit unseren eigenen Nachbarn ab“.



Er verwies darauf, obwohl mit Geld man die raffiniertesten Waffen kaufen kann, können aber Sicherheit und Stabilität niemals gekauft.



„Wir brauchen gemeinsame Anstrengungen der Länder in der Region, um einen integrativen Dialog und eine Sicherheitsvernetzung in dieser Region aufzubauen“, hob der iranische Außenminister hervor.