Verteidigungsminister: Iran deckt 90% seines Verteidigungsbedarfs

Brigadegeneral Amir Hatami sagte am Sonntag in einer Live-Fernsehrede: „Heute sind wir eine bedeutende Raketenmacht in der Welt. Im Bodenbereich haben wir heute alle Bodenverteidigungsgegenstände, nämlich die größten Panzer, Personentransporter, alle Arten von Granaten, Raketenwerfern, Panzerabwehrgeräten und gepanzerten Fahrzeugen, die wir alle auf der Ausstellung vorgestellt haben.“

„Wir sind eine der Weltmächte auf dem Gebiet der Luft. Auf dem Gebiet der UAV bauen wir Schiffe. Wir haben die Radargeräte, Radios und Ausrüstung, die heute im Bereich der der zivilen Verteidigung eingesetzt werden, mit der höchsten Reichweite auf allen Ebenen, niedrig, mittel und hoch, getestet und verfügen heute über viele Waffen und Ausrüstungen“, betonte Brigadegeneral Amir Hatami.

„Jetzt haben wir ein Niveau der Selbstversorgung im Bereich Radar erreicht, das wir nicht von anderen kaufen müssen“, stellte er fest.