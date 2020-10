Zarif: Iran unterstützt Friedensprozess und interafghanische Gespräche

Der am Sonntag in Teheran eingetroffene Leiter des Hohen Rates für nationale Versöhnung in Afghanistan, Abdullah Abdullah, traf sich mit Zarif.



Während des Treffens bekräftigte der iranische Topdiplomat die Unterstützung der Islamischen Republik Iran für die Regierung der Islamischen Republik Afghanistan und den von Afghanen geführten Friedensprozess sowie die zwischen den Teilnehmern an den interafghanischen Gesprächen erzielten Vereinbarungen.

Er würdigte Abdullahs Teilnahme am politischen Prozess. Er kündigte die Unterstützung Irans für die Teilnahme von Taliban an der politischen Struktur Afghanistans an.

Abdullah Abdullah erklärte seinerseits die neuesten Entwicklungen in Afghanistan sowie den neuesten Stand der interafghanischen Gespräche.

