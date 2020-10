In einem Interview mit IRNA sagte er: „Laut Studien, die weltweit und in Iran durchgeführt wurden, leiden etwa 10 bis 15% der Paare an der Unfruchtbarkeit“.

Ihm zufolge reisten vor den 1990er Jahren die Paare zur Behandlung in europäische Länder, aber Iran begann pünktlich mit der Erforschung und Behandlung von Unfruchtbarkeit. „Heute haben wir landesweit über 70 Zentren in diesem Bereich mit einer spektakulären Erfolgsbilanz in den Bereichen Bildung, Forschung und Fachdienste.“