Iran bezeichnet den US-Unilateralismus als echte Bedrohung für Menschenrechte

Mohammad Zareiyan sprach das Thema auf einer Sitzung des dritten Ausschusses der Generalversammlung der Vereinten Nationen am Mittwoch an, an der die Hohe Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte, Michelle Bachelet, teilnahm.

Zareiyan beschrieb den Anstieg einseitiger Maßnahmen als eine echte globale Bedrohung für den Schutz und die Förderung der Menschenrechte und fügte hinzu, dass die Auswirkungen der illegalen einseitigen Zwangsmaßnahmen gegen das iranische Volk selbst während des Ausbruchs des Coronavirus zugenommen haben.

„Die US-Regierung hat die politischen Interessen der iranischen Bürger ins Visier genommen, insbesondere der am stärksten gefährdeten, darunter Frauen, Kinder, ältere Menschen und Menschen, die medizinische Versorgung benötigen. Dies ist nichts als wirtschaftlicher Terrorismus“, fügte er hinzu.

„Dutzende Millionen Menschen auf der ganzen Welt wurden einseitig gezwungen, aber diesem Verbrechen und Völkermord, der durch weit verbreitete Menschenrechtsverletzungen verursacht wurde, wurde wenig Aufmerksamkeit geschenkt“, sagte der iranische Vertreter.