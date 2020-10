Zarif verurteilt US-Sanktionen als Verbrechen gegen Menschlichkeit

Er machte die Bemerkungen in einem Telefongespräch mit seinem japanischen Amtskollegen Toshimitsu Motegi am Dienstag, während er über internationale und regionale Entwicklungen sowie bilaterale Beziehungen sprach.



Zarif gratulierte zur Wiederernennung von Motegi zum japanischen Außenminister und äußerte die Hoffnung, dass Japans Rolle bei der Stabilisierung der Region auch in Zukunft bestehen bleibt.

„Wir erwarten, dass die japanische Regierung im Rahmen der allgemeinen Verpflichtung der Länder, Resolutionen des Sicherheitsrates, einschließlich der Resolution 2231, umzusetzen, um diese illegale US-Aktion zu verhindern“, fügte er hinzu.



Er würdigte auch Japans Unterstützung im Kampf gegen COVID-19 und hoffte, dass beide Länder ihre bilateralen Beziehungen ausbauen werden.



In Bezug auf JCPOA betonte er: „Es ist sehr wichtig, dass wir alle Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, dass die anderen Parteien ihren Verpflichtungen aus der Vereinbarung nachkommen“.



Der iranische Außenminister betonte die aktive und konstruktive Rolle der Islamischen Republik Iran bei der Schaffung von Frieden und Stabilität in der Region und stellte fest, dass die Anwesenheit ausländischer Streitkräfte die Probleme in der Region kompliziert und verschärft.

Motegi betonte ferner die Notwendigkeit, die Zusammenarbeit im Kampf gegen das Coronavirus und die Lieferung medizinischer Ausrüstungen mit iranischen Finanzmitteln zu verstärken, und sagte, Japan werde seine Bemühungen fortsetzen, um dem Nahen Osten Stabilität zu verleihen.