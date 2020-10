Iran zum G-24-Vorsitzenden gewählt

Bei einem kürzlich abgehaltenen Treffen der Minister und Generaldirektoren der G-24, das am Dienstag per Videokonferenz stattfand, übernahm der Gouverneur der iranischen Zentralbank (CBI) Abdolnaser Hemmati die Präsidentschaft der Gruppe für einen Zeitraum von 12 Monaten.



Hemmati sagte: „Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um die Bemühungen des Präsidenten der Gruppe 24, Afuri Atta, und der Regierung von Ghana zu würdigen, die Gruppe 24 in diesem turbulenten Jahr zu führen“.