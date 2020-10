Iran wird maximalen Druck in eine Schande für die Vereinigten Staaten verwandeln

Die gemeinsame Abschlussfeier für die Kadetten, die an den Akademien der Streitkräfte der Islamischen Republik Iran studieren, fand heute Morgen (Montag) in Teheran per Videokonferenz statt.

Während dieser Videokonferenz erklärte Ayatollah Khamenei: „Wir werden, Gott sei Dank, den maximalen Druck der Vereinigten Staaten in Schande und Bedauern für sie verwandeln.“

In Bezug auf die Zufriedenheit des US-Präsidenten mit der wirtschaftlichen Störung im Iran und dem Verbrechen gegen die iranische Nation sagte er: „Auf ein solches Verbrechen stolz zu sein, kommt nur von abscheulichen Menschen wie Sie.“

Der Führer der Islamischen Revolution fügte hinzu: „Natürlich ist die Situation in den USA heute sehr schlecht und viele Menschen in diesem Land leben unterhalb der Armutsgrenze. Aber das iranische Volk wird in der Lage sein, die Schwierigkeiten mit seinem Glauben und seiner nationalen Entschlossenheit zu überwinden, und wird die Sanktionen nutzen, um die Wirtschaft des Landes wirklich zu stärken.“

Er konzentrierte sich weiterhin auf die wirtschaftliche Situation im Iran und die US-Sanktionen und plädierte für ein weises und entschlossenes Management der Krise, um zu sagen, dass die Lösung im Land selbst liegt.