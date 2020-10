Iran-Schweiz-Finanzkanal wird in der ersten Hälfte des nächsten Geschäftsjahres eingeführt

„Es wurde zu viel Zeit darauf verwendet, einen Finanzmechanismus zwischen dem Iran und der Schweiz in Gang zu setzen, und es wurden komplexe Verhandlungen darüber geführt. Die Ausbreitung der globalen Corona-Pandemie und die Blockierung der finanziellen Ressourcen Irans in verschiedenen Ländern entsprachen nicht den diesbezüglichen Erwartungen des Landes. Es wird erwartet, dass der Finanzkanal in den kommenden Monaten, insbesondere jetzt, wo neue Sanktionen verhängt wurden, ein großes Handelsvolumen zwischen Iran und der Schweiz abdecken kann“, sagte er.

Sharif Nezam Mafi fügte hinzu: „Die Verhängung von Sanktionen gegen die verbleibenden 18 Banken auf der Liste des US-Finanzministeriums erschwert den internationalen Handel Irans, insbesondere im Bereich humanitärer Güter wie Lebensmittel und Medikamente“.



Ihm zufolge wird die Verhängung dieser Sanktionen zu einem solchen Zeitpunkt jedoch auch als Propagandaschritt der Vereinigten Staaten vor den Wahlen angesehen.

Die USA versuchen, die Aufhebung von Sanktionsbeschränkungen wie die Wiederherstellung der Bankbedingungen zur Zeit des JCPOA für die nächste Regierung schwierig oder sogar unmöglich zu machen, sagte er und fügte hinzu: „Wenn Trump bei den Wahlen scheitert, wird es drei bis vier Monate dauern, bis die nächste Regierung ihr Amt antritt, und Iran muss auch auf die Verschärfung der Sanktionen vorbereitet sein“.