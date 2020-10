Rohani und Putin besprechen Bergkarabach

Rohani begrüßte den vor Stunden in Kraft getretenen Waffenstillstand in dieser Region. Der iranische Präsident sagte, Teheran unterstütze die Gespräche der armenischen und aserbaidschanischen Seite in Moskau, um zu einer Lösung für den Frieden zu gelangen.



Die Präsidenten erörterten auch die Situation im Zusammenhang mit der Umsetzung des Atomabkommens mit Iran und betonten die Notwendigkeit, den Deal zur Wahrung der internationalen Sicherheit beizubehalten.



An anderer Stelle berieten sich die Seiten auch über bilaterale Beziehungen wie die Zusammenarbeit in Wirtschaftsbereichen.



Rohani und Putin diskutierten auch die Bemühungen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie und die Zusammenarbeit der beiden Länder im Hinblick auf den russischen Sputnik-Impfstoff.