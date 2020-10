Auf einer Pressekonferenz am Freitag sagte sie in Bezug auf neue Sanktionen der USA gegen iranischen Banksektor, die Sanktionen führen nach unseren bisherigen Erfahrungen womöglich zu einem zusätzlichen weiteren Rückgang in dem Handel im sogenannten humanitären Kanal.

Sie betonte, dass dieser humanitäre Kanal in den Zeiten von Corona gerade für ein Land wie Iran, der schwer davon getroffen sei, bedeutsam, und das sei deswegen hoch problematisch.