Iran: Sanktionspolitik der USA wird erneut scheitern

„Bibi-Firsters-Gruppe [, die die Interessen von Netanjahu den von USA vorziehen] sind von den Niederlagen des demütigenden und sinnlosen „maximalen Drucks“ enttäuscht. Sie bringen Trump dazu, seine unmenschliche Politik gegenüber gewöhnlichen Iranern zu verschärfen“, twitterte Saeed Khatibzadeh.

Er fügte hinzu: „Dieselbe Gruppe hat in den letzten 4 Jahren nachlässig mit den Interessen und dem Ansehen der USA gespielt. Sie werden wieder verlieren“.

In einem weiteren Versuch, das iranische Volk in die Knie zu zwingen, verhängte die Trump-Regierung am Donnerstag neue Sanktionen gegen 18 Banken in der Islamischen Republik.