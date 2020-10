In der vergangenen Woche war der 80-jährige Shajarian aufgrund von Krebs in einem ernsthaften Zustand. Er starb am Donnerstag, den 8. Oktober.

Shajarian wurde letzte Woche in das Teheraner Jam-Krankenhaus eingeliefert, nachdem sich sein Gesundheitszustand verschlechtert hatte.

Er wurde am 23. September 1940 in Mashhad geboren und galt als bester Lehrer für traditionelle persische Musik.