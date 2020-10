Bergkarabach: Iran protestiert gegen die Ausweitung des Konflikts auf sein Territorium

Saeed Khatibzadeh sagte am Mittwoch gegenüber Reportern, das iranische Außenministerium habe die offizielle Nachricht an die Republik Aserbaidschan und Armenien geschickt, um den „starken Protest“ des Landes gegen das Abfeuern von Raketen zu übermitteln, die die territoriale Integrität des Iran verletzt, seine Sicherheit untergraben und den iranischen Bürgern finanziellen Schaden zugefügt hat.



„Angesichts der freundschaftlichen Beziehungen und der Grundsätze der guten Nachbarschaft haben wir beide Seiten aufgefordert, die Souveränität und territoriale Integrität der Islamischen Republik Iran zu respektieren und alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um das Wiederauftreten solcher inakzeptablen Vorfälle zu verhindern“, sagte er.



„Iran wird die Sicherheit seiner Bürger in keiner Weise gefährden“, fügte der Sprecher hinzu.