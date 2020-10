Filmfestival in Österreich: Preis für die beste Schauspielerin geht an Iran

Shahbazzadeh erhielt den Preis für ihre Rolle in dem Film „Mina“ unter der Regie von Avazeh Shahnavaz.



Zuvor war der Film bereits auf internationalen Festivals in Argentinien, Österreich, Indien, den USA und Schweden gezeigt worden.



Die 48. Ausgabe des österreichischen Festivals fand vom 24. bis 29. September in Lenzing statt.