Der Anteil des Iran an den weltweit besten Artikeln beträgt 3%

Teheran (IRNA) – „Der Anteil des Iran an den weltweit besten Artikeln beträgt derzeit 3% und in Bezug auf die Anzahl 2%. Unter den islamischen Ländern steht der Iran drei Jahre in Folge an erster Stelle in Bezug auf Quantität und Qualität“, erklärte der Stellvertrender für Forschung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Technologie.

Gholamhosseim Rahimi sagte am Montag während einer Sitzung über die Irans wissenschaftliche Rangliste in der Welt, der Rang der Veröffentlichung iranischer wissenschaftlicher Artikel in der Welt beträge 15 und 16. Er fügte hinzu, bis 2019 habe der Iran 62.000 Artikel veröffentlicht und 65.000 Artikel wurden in den Scopus Index aufgenommen. Gholamhosseim Rahimi wies auf eine der Anschuldigungen des Iran bezüglich des quantitativen Wachstums von Artikeln hin und sagte: „Wir erleben ein signifikantes qualitatives Wachstum.“